Nikkei, Topix und Co.: Asiatische Börsen wieder im Aufwind

Asiatische Anleger haben am Freitag nach den Kursgewinnen der Technologiewerte an der Wall Street und dem parteiübergreifenden Infrastrukturabkommen von US-Präsident Joe Biden wieder kräftig investiert. Die asiatischen Börsen konnten sich etwas erholen, nachdem sie zu Beginn der Woche in Erwartung an eine Straffung der Politik durch die US-Notenbank Fed gefallen waren.