Nikkei, Topix und Co.: Asiatische Börsen zeigen sich uneinheitlich

„Diese Tech-Aktien wurden teuer, so dass ich ihren jüngsten Rückgang als gesunde Korrektur ansehen würde“, sagte Masahiro Ichikawa, Senior-Stratege bei Sumitomo Mitsui DS Asset Management am Dienstag. Bei den Anlegern bestehen zudem Zweifel, dass politischen Entscheidungsträger in den USA möglicherweise nicht bereit sind, die massiven Impulse zu setzen, die sie sich erhofft hatten. „Die Märkte sind möglicherweise zu weit gegangen, um zu erwarten, dass die Federal Reserve in diesem Monat weitere Lockerungsschritte ankündigt“, sagte Masahiko Loo, Portfoliomanager bei AllianceBernstein.