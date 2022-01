Nikkei, Topix und Co.: Asiatische Börsen zum Ende der Woche schwächer

Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst schwächer gezeigt, nachdem die US-Börsen wegen anhaltender Bedenken über die Straffung der US-Notenbank und schwächer als erwartet ausgefallener Wirtschafts- und Gewinndaten einen Rückschlag erlitten hatten. „Der gestrige Ausverkauf der US-Aktien war brutal und wird Asien heute Morgen dominieren“, sagte Rob Carnell, Chefökonom bei ING in Singapur.