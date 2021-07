Nikkei, Topix und Co.: Asiatische Märkte schütteln Virus-Sorgen ab – EZB im Fokus

Die Börsen in China und Südkorea schieben am Donnerstag die Sorgen um die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus vorerst beiseite. Zur jüngsten Erholung der Aktien nach dem Rückgang am Freitag und Montag könnte eine Studie beigetragen haben, die zeigte, dass die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Astra-Zeneca gegen die Delta-Coronavirus-Variante hoch wirksam sind.