Nikkei, Topix & Co.: Asiatische Märkte starten mit Plus – Nikkei steigert sich am stärksten

Schwache Daten könnten dazu führen, dass China die geldpolitischen und fiskalischen Impulse intensivieren wird, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. „Wenn wir größere Anzeichen dafür sehen, dass China die Binnenkonjunktur energisch unterstützt, dann wird sich der globale Industriezyklus in der zweiten Jahreshälfte 2020 mit großem Elan erholen“, schrieb BCA Research mit Sitz in Montreal am Montag in einer Mitteilung. „Dies wird positiv für Rohstoffe sein, insbesondere Industriemetalle, aber es wird dem US-Dollar schaden und die Renditen in die Höhe treiben“, fügte er hinzu.