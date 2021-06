Nikkei, Topix und Co.: Asien-Anleger vor weiteren US-Inflationsdaten zögerlich

Die Anleger in Asien schwanken am Montag zwischen Erleichterung über positive US-Arbeitsmarktberichte und der Vorsicht vor wichtigen Inflationsdaten im Laufe dieser Woche. „Die Daten waren perfekt für einen Goldlöckchen-artigen Ausblick für Risiken: Nicht zu hoch, um Ängste vor einer übereilten Reduzierung der Anleihekäufe der Fed zu schüren, und nicht zu tief, um sich um die Aussichten für die Erholung zu sorgen“, sagte Marktstratege John Briggs von NatWest. Die Aufmerksamkeit der Börsianer richtet sich nun auf den US-Verbraucherpreisbericht am Donnerstag.