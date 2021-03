Nikkei, Topix und Co.: Asien-Börsen erholen sich

Die Börsen haben sich am Freitag zunächst von einem Drei-Monate-Tief am Donnerstag erholt. Die späte Rally an der Wall Street und die wachsende Hoffnung auf eine weltweite wirtschaftliche Erholung beflügelten den Optimismus der Anleger, der jedoch gleichzeitig von den herrschenden Spannungen zwischen China und den westlichen Ländern überschattet wurde. „Die bisher eher symbolischen Sanktionen gegen China sollten keine größeren wirtschaftlichen Auswirkungen haben“, sagt Yasutada Suzuki von der Sumitomo Mitsui Bank. „Aber die Spannungen zwischen den USA und China wirken sich auf die Märkte aus.“