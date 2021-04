Nikkei, Topix und Co.: Asien-Börsen folgen Wall Street ins Minus

Die Börsen in Asien können am Dienstag die technologiegetriebenen Verluste der Wall Street nicht abschütteln. „Heute Morgen in Asien sieht es aus wie eine Fortsetzung von dem, was wir gestern Abend gesehen haben, wo es die Tech-Aktien in den USA erwischt hat“, sagte Mick McCarthy, Chef-Stratege bei CMC Markets.