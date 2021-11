Nikkei, Topix und Co.: Asien-Börsen gehen vor US-Inflationsdaten in Deckung

Die Anleger in Asien haben am Dienstag vor den anstehenden US-Inflationsdaten Kasse gemacht. Die angespannte Lage auf dem US-Arbeitsmarkt und globalen Lieferengpässe könnten bei den für Mittwoch anstehenden Daten zu einem hohen Wert bei den Verbraucherpreisen führen. Eine hohe Inflation würde die Spekulationen der Anleger über eine früher als geplante Anhebung der Zinssätze durch die US-Notenbank Fed wieder befeuern. „Obwohl der Vorsitzende Jerome Powell behauptet, die Fed könne mit Zinserhöhungen geduldig sein, tickt die Uhr, wie lange sie diese Linie noch beibehalten kann“, schrieben die Analysten der ANZ in einer Notiz.