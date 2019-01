 Nikkei, Topix & Co.: Asien-Börsen im Plus - Zuversicht im Handelsstreit

In Tokio tendierte der Leitindex Nikkei 0,5 Prozent höher mit 20.757 Punkten. Die Standardwerte in China gewannen 0,7 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg 0,9 Prozent. Die US-Märkten blieben zum Wochenstart feiertagsbedingt geschlossen. Am Freitag hatten Hoffnungen auf ein Ende des Zollstreits mit China der Wall Street Auftrieb gegeben. Am Wochenende sprach US-Präsident Donald Trump von gut Fortschritten in den Verhandlungen mit der Volksrepublik.