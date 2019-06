Nikkei, Topix & Co: Asien Börsen kaum verändert – Anleger warten auf Powell-Rede und G20-Gipfel

TokioZurückhaltung hat am Dienstag den Handel an den asiatischen Aktienmärkten geprägt. Anleger zeigten sich abwartend vor den Auftritten mehrerer führender US-Notenbanker, darunter Fed-Chef Jerome Powell. Außerdem herrschte Nervosität im Vorfeld des für Samstag erwarteten Treffens von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels in Japan. Börsianer versprechen sich davon mehr Klarheit im Zollstreit zwischen den beiden weltgrößten Wirtschaftsmächten. In Tokio notierte der Leitindex Nikkei 0,25 Prozent tiefer mit 21.233 Punkten. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte ohne Japan gewann dagegen 0,2 Prozent.