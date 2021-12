Nikkei, Topix und Co.: Asien-Börsen legen im Jahresendspurt Verschnaufpause ein

Die asiatischen Aktien legen am Mittwoch bei ihrer Endjahresrally eine Pause ein. „Typischerweise beginnen Investoren zu dieser Jahreszeit, ihre Portfoliopositionen zu überdenken und sie bewerten die Risiken für das Jahr 2022“, sagte Jim McCafferty, Nomuras Leiter des APAC Equity Research. „In Europa und den USA wird die Inflation immer spürbarer, in Asien hält sie sich eher in Grenzen, so dass die Anleger darauf achten, ihre Portfolios so zu positionieren, dass die Inflation abgefedert wird. Bei Aktien suchen die Anleger nach Unternehmen, die künftige Preissteigerungen weitergeben können, und nach Firmen mit Dividendenwachstum als eine Möglichkeit, Erträge zu erzielen.“ Die steigenden Omikron-Fälle würden die Anleger nicht so sehr wie befürchtet beunruhigen, da die Zahl der Todesfälle nicht in die Höhe geschnellt ist und keine weltweiten Lockdowns zu erwarten sind.