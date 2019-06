Nikkei, Topix & Co: Asien-Börsen legen vor G20-Treffen zu

SydneyVor der G20-Tagung in Japan und einem Spitzentreffen im Handelsstreit zwischen den USA und China am Wochenende haben die Aktienkurse in Asien am Donnerstag verhalten freundlich tendiert. In Tokio notierte der Leitindex Nikkei im Verlauf 0,8 Prozent höher mit 21.262 Punkten. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte ohne Japan gewann 0,15 Prozent.