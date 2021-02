Nikkei, Topix und Co.: Asien-Börsen nach Anzeichen für Erholung der Konjunktur im Aufwind

Die Anzeichen für eine Erholung der Weltwirtschaft werden von den Anlegern positiv bewertet: Die Einführung von Impfstoffen in vielen Ländern nimmt an Fahrt auf, die Bilanzsaison in den USA und Japan verlief bisher günstig und die Ölpreise sind auf dem höchsten Stand seit einem Jahr. „Alle Zutaten für eine schnelle Erholung ab dem zweiten Quartal werden in den Kuchen für die Wiedereröffnungsparty eingebacken“, sagte Stephen Innes, Chefstratege für globale Märkte bei AxiCorp.