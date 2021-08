Nikkei, Topix und Co.: Asien Börsen nach positiven Virus-Nachrichten stärker

Die asiatischen Aktien lassen am Montag die Tiefststände der vergangenen Woche hinter sich. Die Kauflaune der Anleger wurde durch gute Virus-Nachrichten aus China angeregt: Die Volksrepublik meldete erstmals seit Juli keine lokal übertragenen Fälle. Eine Reihe von Umfragen im verarbeitenden Gewerbe für August in Asien, die am Montag veröffentlicht werden, sollen einen ersten Hinweis darauf geben, wie es um das globale Wachstum angesichts der Delta-Variante bestellt ist, wobei die Analysten mit einer gewissen Abschwächung rechnen.