Nikkei, Topix und Co.: Asien-Börsen nach steigenden US-Renditen durchwachsen

Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,7 Prozent. Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 116,00 Yen und stagnierte bei 6,3718 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9165 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1287 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0344 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3527 Dollar.