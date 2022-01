Nikkei, Topix und Co.: Asien-Börsen starten optimistisch ins neue Jahr

Trotz der Befürchtung, dass die Omikron-Variante die globale Erholung bremsen könnte, notierten die asiatischen Börsen am Dienstag zunächst fester. „Die Märkte konzentrieren sich mehr auf die wahrscheinlich positiven Unternehmenszahlen aus den USA im vierten Quartal. Wir sind der festen Überzeugung, dass in den USA ein Boom herrscht und der Arbeitsmarkt sehr angespannt ist, was zu einem Anstieg der Haushaltseinkommen führen wird“, sagte John Milroy, Berater bei Ord Minnett in Sydney.