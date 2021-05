Nikkei, Topix und Co.: Asien-Börsen tendieren nach Fed-Protokollen uneinheitlich

Die asiatischen Aktien können am Donnerstag zunächst keine gemeinsame Richtung finden. Angesichts des Aufschwungs nach der Coronakrise zeichnet sich in der US-Notenbank Fed eine Debatte über das Abschmelzen der Konjunkturhilfen ab dem Sommer ab. Eine Reihe von Währungshütern denkt darüber bereits laut nach, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Protokollen der Zinssitzung vom April hervorgeht. „Das ist wirklich die Marktmeinung“, sagte ING-Volkswirt Rob Carnell aus Singapur.