Nikkei, Topix und Co.: Asien-Börsen uneinheitlich – Corona-Sorgen verunsichern

Die asiatischen Aktien starten am Montag uneinheitlich in die Woche. Erneute Corona-Beschränkungen in Europa und Gerüchte über ein beschleunigtes Tapering durch die US-Notenbank Fed verunsicherten die Anleger. „Es gibt Fragezeichen hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit Europas und der europäischen Wirtschaft, die durch die Proteste und die Infektionsraten am Wochenende noch verstärkt wurden“, sagte Rodrigo Catril, Anlagestratege bei der National Australia Bank (NAB) in Sydney. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 29.716 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 2042 Punkten.