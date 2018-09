Nikkei, Topix & Co. Asien-Börsen verlieren nach US-Zinserhöhung an Schwung

TokioNach der weithin erwarteten US-Zinserhöhung hat die Aufwärtsbewegung der Asien-Börsen am Donnerstag an Schwung verloren. An der Tokioter Börse notierte der Leitindex Nikkei vormittags nahezu unverändert, der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte geringfügig um 0,3 Prozent zu. Die chinesische Börse in Shanghai verlor 0,2 Prozent, der australische Markt tendierte seitwärts.