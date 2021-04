Nikkei, Topix und Co.: Asien-Börsen vor Fed-Entscheid ohne gemeinsame Richtung

Die asiatischen Aktienmärkte können sich am Mittwoch nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen. Die bereits hohen Wertsteigerungen schreckten die Anleger in China vor der mit Spannung erwarteten US-Notenbanksitzung von Aktienkäufen ab. Es wird erwartet, dass die Fed an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten wird. Dennoch fangen die Investoren sich an zu fragen, wann die Fed beginnen wird, ihre Anleihekäufe zu verlangsamen und wie viel Inflation die Entscheidungsträger tolerieren werden. Einige Anleger zeigten sich wegen noch ausstehenden Bilanzzahlen der Börsenschwergewichte Apple, Facebook und Amazon zurückhaltend.