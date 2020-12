Nikkei, Topix und Co.: Asien-Börsen zeigen sich uneinheitlich – MSCI-Index auf Rekordhoch

Die asiatischen Börsen können sich am Mittwoch nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen. „Die Anleger halten insgesamt an einer optimistischen Einschätzung fest und einige setzen weiter auf steigende Aktienkurse“, sagte Masanari Takada, Anlage-Stratege bei Nomura Securities. Die Börse in Schanghai lag 0,9 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen gewann ein Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 1,1 Prozent und erreichte ein Rekordhoch, angeführt von Zuwächsen bei chinesischen Aktien.