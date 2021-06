Nikkei, Topix und Co.: Asien-Börsen zu Wochenauftakt nahezu unverändert

Die Asien-Börsen starten am Montag vor den anstehen chinesischen Konjunkturdaten und wegen steigender Coronavirus-Fälle in Asien zurückhaltend in die Woche. Die bevölkerungsreichste Stadt Australiens, Sydney, ist nach einem Ausbruch der hochansteckenden Delta-Variante in einem zweiwöchigen Lockdown, Indonesien kämpft mit einer Rekordzahl von Infektionen, in Malaysia könnte der Lockdown verlängert werden und Thailand kündigte neue Beschränkungen in Bangkok und weiteren Provinzen an.