Nikkei, Topix und Co.: Asien-Märkte wegen Omikron-Ausbreitung vor Fed-Entscheid vorsichtig

Die Märkte in Asien legen am Dienstag wegen weltweit steigender Omikron-Fälle kurz vor der Entscheidung der US-Notenbank Fed den Rückwärtsgang ein. Die Kombination aus den wirtschaftlichen Risiken der Corona-Mutante und einem möglicherweise restriktiveren Ton der Fed am Mittwoch dämpfte die Risikobereitschaft der Anleger. „Wir haben mit einer Beschleunigung des Taperings durch die Fed gerechnet und natürlich mit einem Vorziehen der Zinserhöhungen. Es wird also interessant sein, wie der Markt damit umgeht“, sagte John Milroy, Berater bei Ord Minnett in Sydney.