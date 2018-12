 Nikkei, Topix & Co: Asiens Börsen geben nach US-Wirrungen mehr als fünf Prozent nach

TokioNach dem erneuten Ausverkauf an der Wall Street sind am Dienstag auch die japanischen Aktienmärkte schwer unter Druck geraten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 5,01 Prozent im Minus bei 19.155 Punkten. Zwischenzeitlich war er bis auf 19.117 Stellen abgesackt - den tiefsten Stand seit April 2017. „Negative Gefühle sind an die Stelle von Logik getreten“, sagte Takashi Hiroki, Chefstratege bei Monex Securities in Tokio.