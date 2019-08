Nikkei, Topix & Co: Asiens Börsen in Wartestellung – Blick auf die Fed

Der Yen gab nach, ein Dollar kostete 106,46 Yen. Neben den Fed-Protokollen steht in dieser Woche auch das Notenbankertreffen in Jackson Hole an, bei dem Investoren ebenfalls auf Anzeichen darauf warten, wie die Notenbanken auf die Konjunkturabkühlung reagieren. Der Euro wurde kaum verändert zum späten New Yorker Handel mit 1,1094 Dollar gehandelt. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9787 Franken je Dollar und 1,0860 Franken je Euro gehandelt.