Nikkei, Topix und Co.: Asiens Börsen legen vor Rede von Fed-Chef Pause ein

Der Streit um das südchinesische Meer rückte dagegen in den Hintergrund. Die Regierung in Washington setzte 24 chinesische Firmen auf eine schwarze Liste, die am Ausbau der international kritisierten künstlichen Inseln in dem Gebiet beteiligt gewesen seien. China feuerte Berichten zufolge Raketen in das südchinesische Meer ab.