Nikkei, Topix & Co: Asiens Börsen starten verhalten in neue Woche – Hyundai gefragt

Die asiatischen Aktienmärkte sind am Montag ohne größere Bewegungen in die neue Woche gestartet. Im Fokus der Investoren sind unter anderem die jüngsten Spannungen zwischen den USA und China sowie die zuletzt gescheiterten Verhandlungen über die Details eines neuen Corona-Hilfspakets in den USA. Zu Wochenbeginn wird mit verhaltenen Umsätzen an den Märkten gerechnet, weil zwei wichtige Handelsplätze in Asien – Japan und Singapur – feiertagsbedingt geschlossen bleiben.