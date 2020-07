Nikkei, Topix & Co.: Asiens Börsen unter Druck – Anleger fürchten neue Lockdowns

Ängste vor neuen Lockdowns im Zuge der Coronakrise haben am Freitag die asiatischen Aktienmärkte belastet. Anleger befürchten weitere Rückschläge für die wirtschaftliche Erholung, nachdem die Zahl der festgestellten Neuinfektionen in den USA auf einen Rekordwert gestiegen war. In Tokio notierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,2 Prozent tiefer mit 22.476,74 Punkten. Die Börse in Shanghai gab 1,4 Prozent nach. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans lag dagegen 0,9 Prozent im Plus.