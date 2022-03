Nikkei, Topix & Co: Asiens Börsen ziehen an – Technologiewerte deutlich im Plus

Nach den jüngsten Verlusten greifen die Anleger an den asiatischen Börsen wieder bei Technologiewerten zu. Für Rückenwind an den Aktienmärkten sorgte auch die Flucht aus Anleihen. Anleger schichteten das abgezogene Kapital in Aktien um und sorgten so in Japan für ein Zwei-Monats-Hoch.