Nikkei, Topix & Co: Asiens Börsen zuversichtlich nach Medienberichten über Handelsgespräche

Die Börse in Tokio hat nach einem schwachen Auftakt angesichts von Medienberichten über Fortschritte bei den chinesisch-amerikanischen Handelsgesprächen einen Sprung nach oben gemacht. Nach einem Bericht der „New York Times“ will die US-Regierung das Embargo gegen den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei in Teilen aufheben, so dass der Konzern wieder mit bestimmten Bauteilen beliefert werden kann. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet zudem, dass die amerikanische und chinesische Regierung in Fragen der Währungen auf dem Weg zu einer Einigung seien.