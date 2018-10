Nikkei, Topix & Co. Asiens Märkte rutschen zum Wochenschluss weiter ab

Der Yen gab leicht nach, ein Dollar kostete 112,26 Yen. Gebremst wurde die US-Währung von sinkenden Renditen am Anleihenmarkt: Auf der Suche nach sicheren Anlagen steckten Investoren wieder mehr Geld in festverzinsliche Papiere, was deren Rendite schmälerte. Der Euro wurde kaum verändert zum späten New Yorker Handel mit 1,1602 Dollar gehandelt. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9890 Franken je Dollar und 1,1481 Franken je Euro gehandelt.