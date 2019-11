Nikkei, Topix & Co Auseinandersetzungen in Hongkong belasten asiatische Börsen

12. November 2019

Die Börse in Tokio zeigt sich uneinheitlich: Der Nikkei hat leicht im Plus geschlossen, der Topix-Index hingegen im Minus. Die Proteste in Hongkong verunsichern weiter die Anleger.