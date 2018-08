Nikkei, Topix & Co: Aussicht auf steigende US-Zinsen treibt Japan-Börsen

TokioDie Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA hat Anleger in Fernost am Montag in Kauflaune versetzt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index legte bis zum späten Vormittag 0,8 Prozent zu auf 22.789 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,9 Prozent auf 1725 Zähler. Auch die asiatischen Märkte außerhalb Japans legten zu. Der S&P500 E-mini Futures kletterte auf ein Rekordhoch.