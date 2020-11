Nikkei, Topix und Co: Bidens Sieg versetzt asiatische Anleger in Kauflaune

In Erwartung weniger regulatorischer Änderungen aber weiterer fiskalischen Anreize unter dem zukünftigen US-Präsidenten Joe Biden sind die asiatischen Anleger in Kauflaune. „Während Trump gegen Biden viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde, haben die Märkte stark auf den – wahrscheinlich – gespaltenen Kongress reagiert, was mehr Vertrauen bedeutet, dass die Zinssätze länger niedriger sein werden“, sagte Dave Wang, Portfoliomanager bei Nuveen Capital in Singapur am Montag.