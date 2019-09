Nikkei, Topix & Co: Börse in Asien tendiert uneinheitlich – Furcht vor Rezession

Der Aktienmarkt in Tokio hat am Mittwoch uneinheitlich tendiert. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag gegen Mittag wenig verändert bei 20.631 Punkten. Der breiter gefasste Topix verlor 0,3 Prozent auf 1506 Zähler. Insgesamt blieb die Stimmung an der Börse wegen zunehmender Furcht vor einer weltweiten Rezession gedrückt. Die US-Industrieproduktion schrumpfte im August erstmals seit drei Jahren, Neuaufträge und Einstellungszahlen brachen angesichts steigender Spannungen im Handelskonflikt zwischen den USA und China ein.