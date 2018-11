Nikkei, Topix & Co Börse in Tokio folgt Aufwärtstrend der Wall Street

Erst nach dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Präsident Xi Jinping am Wochenende am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires werde der Markt aber wieder an Selbstvertrauen gewinnen. Trump demonstrierte in einem Interview mit dem „Wall Street Journal“ Härte. Er gehe davon aus, dass die Zölle auf chinesische Produkte erhöht werden.