Nikkei, Topix & Co.: Börse in Tokio tendiert im Minus

Die Börse in Tokio hat schwächer tendiert. Nach einer freundlichen Eröffnung am Mittwoch drehte sie ins Minus. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gab im Verlauf 0,2 Prozent nach auf 22.246 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index fiel um 0,5 Prozent und lag bei 1551 Punkten. Die Börse in Shanghai lag dagegen 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,2 Prozent. Die Börse in Hongkong blieb wegen eines Feiertages geschlossen.