Nikkei, Topix & Co Börse in Tokio tendiert nach US-Zinssenkung nur leicht im Plus

Asiens Leitbörse in Tokio hat nach der überraschenden Zinssenkung der US-Notenbank moderat im Plus tendiert. Nach den jüngsten starken Verlusten in Folge der Angst um die Folgen des neuartigen Coronavirus auf die Wirtschaft erholte sich der Markt trotz der Zinssenkung der US-Fed zunächst nur leicht.