Nikkei, Topix & Co. Börse von Shanghai verliert deutlich

TokioDie Furcht vor einer Eskalation des Handelskonflikts zwischen China und den USA hat am Montag die Anleger an der Börse von Shanghai verschreckt. Der Composite-Index gab am ersten Handelstag nach einer Feiertagswoche in der Volksrepublik mehr als drei Prozent nach. Der CSI300 verlor sogar 3,5 Prozent.