Nikkei, Topix und Co.: Börsen in Asien schließen uneinheitlich – Hoffen auf Aufschwung

In Tokio kletterte der Nikkei-Index am Dienstag ein Prozent auf 29.028 Punkte. Gefragt waren vor allem besonders konjunkturabhängige Konsumgüter-Hersteller und Immobilienfirmen. Investoren spekulierten darauf, dass diese Branchen besonders zulegen, wenn die Erholung der Wirtschaft an Fahrt gewinnt.