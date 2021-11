Nikkei, Topix und Co.: Börsen in China kaum verändert – Chinesischer Dienstleistungssektor hat sich beschleunigt

Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch zunächst wenig verändert gezeigt. Händler warteten mit Spannung auf die Sitzung der US-Notenbank Fed im Laufe des Tages. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle. Die Tokioter Börse blieb wegen eines Feiertags geschlossen.