Nikkei, Topix und Co.: Chaos in Afghanistan und Delta-Sorgen verschrecken Anleger in Asien

Die asiatischen Aktien geben im frühen Handel am Dienstag zunächst nach. Die wachsende Sorge über die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus und das Chaos in Afghanistan dämpften den Appetit der Anleger. „Enttäuschende chinesische Wirtschaftsdaten, Besorgnis über die Entwicklungen in Afghanistan, Sorgen über die Auswirkungen der Delta-Variante und ein unerwartet starker Rückgang des NY Empire State Index für das verarbeitende Gewerbe drückten auf die Risikobereitschaft und förderten die Nachfrage nach sicheren Häfen“, so die Analysten der ANZ in einer Notiz.