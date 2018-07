Nikkei, Topix & Co: China-Daten drücken Asiens Börsen

ShanghaiDie leichte Konjunktureintrübung in China hat am Montag Asiens Aktienmärkte belastet. In Shanghai lag der Börsenindex 0,7 Prozent tiefer. Das MSCI-Barometer für asiatische Börsen ohne Japan sank 0,5 Prozent. Die Tokioter Börse blieb feiertagsbedingt geschlossen.