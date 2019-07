Nikkei, Topix & Co: Chinas Konjunktur lastet auf Tokioter Börse

SydneyDer Aktienmarkt in Japan hat am Dienstag nachgegeben. Das schwächere Wachstum in China verderbe Anlegern die Stimmung, sagten Marktteilnehmer. Der japanische Leitindex Nikkei fiel bis zum Mittag um 0,7 Prozent auf 21.526 Punkte. Der breiter gefasste Topix gab 0,6 Prozent auf 1566 Zähler nach. China gab am Montag bekannt, dass es mit 6,2 Prozent im zweiten Quartal so langsam gewachsen ist wie zuletzt vor 27 Jahren. Die Tokioter Börsen hatten zu Wochenbeginn wegen eines Feiertages geschlossen.