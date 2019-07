Nikkei, Topix & Co: Chinas Wachstumszahlen lasten auf Asiens Aktienmärkten

SydneyAsiens Aktienmärkte haben am Montag leicht nachgegeben. Im Fokus standen die Daten zum Wachstum in China. Im zweiten Quartal legte die Wirtschaft mit 6,2 Prozent langsamer zu als noch zu Jahresbeginn. Der Shanghaier Index lag 0,2 Prozent im Minus. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel 0,1 Prozent. In Japan wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.