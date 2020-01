Nikkei, Topix & Co: Chinesischer Handel startet mit Verlusten ins neue Jahr

Nach den jüngsten Gewinnen ist die Börse in China am Freitag ins Minus gerutscht. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent. Unterdessen blieben die Aktienmärkte in Tokio feiertagsbedingt erneut geschlossen.