Nikkei, Topix und Co.: Corona-Sorgen bremsen Asien-Börsen

Der jüngste Optimismus der asiatischen Anleger über steigende Impfraten in den USA, Großbritannien und Europa ist am Mittwoch der Sorge über Rekordzahlen bei Infektionen mit dem Coronavirus in Indien und Brasilien gewichen. Eine Verschärfung der Reisebestimmung infolge der Neuinfektionen könnte eine Bremse für die Erholung der Weltwirtschaft darstellen.