Nikkei, Topix und Co Coronavirus verunsichert asiatische Anleger

Die Besorgnis über die Ausbreitung des neuen grippeähnlichen Virus in China hat die asiatischen Börsen fallen lassen. Die Zahl der Todesfälle durch das neue Coronavirus stieg am Mittwoch in China auf 17, fast 600 infizierte Patienten wurden bestätigt. Der Ausbruch weckte Erinnerungen an das schwere akute Atemwegssyndrom (SARS) in den Jahren 2002-2003, ein weiteres Coronavirus, das in China ausbrach und in einer globalen Pandemie fast 800 Menschen tötete.