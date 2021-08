Nikkei, Topix und Co.: Delta-Sorgen belasten Asien-Börsen

Die asiatischen Anleger halten am Donnerstag an ihren Sorgen über die wirtschaftlichen Folgen der weltweit steigenden Delta-Fälle fest. „Asien würde es viel besser gehen, wenn es den Delta-Ausbruch nicht gäbe. Wir haben jedoch in den letzten 18 Monaten gesehen, dass verschiedene Regionen je nach ihrer Lage in Bezug auf Covid-19 mal vorne und mal hinten lagen“, sagte Shane Oliver, Chefökonom bei AMP.